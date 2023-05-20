Fransa Ligue 1'de 36. hafta heyecanı devam ediyor. Lille sahasında Marsilya'yı ağırlıyor. Futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini aratıyor...
LILLE-MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Lille'in sahasında Marsilya'yı ağırlayacağı maç bugün TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
LILLE-MARSİLYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Lille: Chevalier - Diakite, Fonte, Aleksandro, Ismaily - Andre, A. Gomes- Bamba, Cabella, David - Weah.
Marsilya: Lopez - Rongier, Balerdi, Kolasinac - Tavares, Guendouzi, Veretout, Clauss - Malinovskyi, Cengiz Ünder - Sanchez.