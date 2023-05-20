Lille-Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?

Lille-Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?

Fransa Ligi'nde heyecan 36. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lille evinde Olympique Marsilya'yı konuk ediyor. Futbolseverler müsabakanın yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Lille-Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.05.2023- 10:22