Nantes - Montpellier maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?

Nantes - Montpellier maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?

Fransa Ligi'nde heyecan 36. hafta maçlarıyla devam ediyor. Nantes evinde Montpellier'yi konuk ediyor. Futbolseverler müsabakanın yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Nantes-Montpellier maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.05.2023- 10:20