İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Atalanta ile Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta - ile Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ATALANTA - HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Atalanta - Hellas Verona maçı 20 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.
ATALANTA - HELLAS VERONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Atalanta: Sportiello, Toloi, Scalvini, Okoli, Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle, Ederson, Pasalic, Hojlund
Hellas Verona: Montipo, Magnani, Hien, Ceccherini, Faraoni, Abildgaard, Tameze, Depaoli, Lazovic, Ngonge, Djuric