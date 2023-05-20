Atalanta - Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Atalanta ile Hellas Verona kozlarını paylaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta - Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Atalanta ile Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta - ile Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATALANTA - HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?



Atalanta - Hellas Verona maçı 20 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.



ATALANTA - HELLAS VERONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER



Atalanta: Sportiello, Toloi, Scalvini, Okoli, Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle, Ederson, Pasalic, Hojlund



Hellas Verona: Montipo, Magnani, Hien, Ceccherini, Faraoni, Abildgaard, Tameze, Depaoli, Lazovic, Ngonge, Djuric