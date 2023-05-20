Cremonese - Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?

Cremonese - Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Cremonese evinde Bologna'yı konuk ediyor. Futbolseverler müsabakanın yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Cremonese-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.05.2023- 10:27