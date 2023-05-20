İtalya Serie A'da 36. hafta heyecanı devam ediyor. Cremonese sahasında Bologna'yı ağırlıyor. Futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini aratıyor...
CREMONESE-BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Cremonese'nin sahasında Bologna'yı ağırlayacağı maç bugün TSİ 16.00'da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
CREMONESE-BOLOGNA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Cremonese: Carnesecchi; Chiriches, Lochoshvili, Vasquez; Sernicola, Meite, Pickel, Valeri; Galdames; Okereke, Ciofani
Bologna: Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumi, Cambiaso; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Barrow; Arnautovic.