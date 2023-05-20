İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Milan ile Sampdoria karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milan - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
MILAN - SAMPDORIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Milan - Sampdoria maçı 20 Mayıs Cumartesi günü saat 21.45'de S Sport 2'de canlı yayınlanacak.
MILAN - SAMPDORIA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Milan: Maignan, Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez, Tonali, Krunic, Saelemaekers, Diaz, Leao, Giroud
Sampdoria: Ravaglia, Gunter, Nuytinck, Amione, Zanoli, Winks, Rincon, Augello, Djuricic, Gabbiadini, Quagliarella