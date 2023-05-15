Leicester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City sahasında Liverpool'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Leicester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leicester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEİCESTER CİTY - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leicester City - Liverpool maçı 15 Mayıs Pazartesi günü saat 22:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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