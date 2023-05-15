Leicester City - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leicester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
LEİCESTER CİTY - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Leicester City - Liverpool maçı 15 Mayıs Pazartesi günü saat 22:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.
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