Real Betis - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Real Betis sahasında Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Real Betis - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Betis - Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Real Betis ile Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Real Betis - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETIS - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Rayo Vallecano maçı 15 Mayıs Pazartesi günü saat 22:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...