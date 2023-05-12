Köln 5-2 Hertha Berlin (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Bundesliga'da 32. hafta maçında Köln, evinde Hertha Berlin'i 5-2 mağlup etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 12.05.2023- 23:40
Zorlu mücadeleyi Köln 5-2 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Selke, 39 ile 69. dakikalarda Hübers, 43. dakikada Skhiri ve 81. dakikada Huseinbasic kaydetti. Hertha Berlin'in gollerini 18. dakikada Tousart ve 33. dakikada Jovetic attı.
Alınan bu sonucun ardından Köln puanını 41 yaptı. Hertha Berlin 25 puanla ligin son sırasında yer aldı. 15. sıradaki Schalke bu hafta maçını kazanması halinde Hertha Berlin'in ligde küme düşmesi kesinleşecek.