Roma Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Roma-Inter izle

Roma Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Roma-Inter izle

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Roma sahasında Inter'le karşı karşıya gelecek. Avrupa kotasını yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takım da 3 puanla ayrılmak istiyor. Peki; Roma Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.05.2023- 11:00 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023- 11:00