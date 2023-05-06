İtalya Serie A'da 34. hafta heyecanı yaşanıyor. Roma sahasında Inter'i konuk edecek. Zorlu maçın yayın bilgileri aratılıyor. İşte detaylar...
ROMA-INTER MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Roma'nın sahasında Inter'i konuk edeceği maç TSİ 19.00'da başlayacak. Mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
ROMA-INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Roma: Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Matic, Bove, Spinazzola; Pellegrini, Solbakken; Abraham
Inter: Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Dimarco; Martinez, Lukaku