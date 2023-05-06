İtalya Serie A'da 34. hafta heyecanı yaşanıyor. Cremonese sahasında Spezia'yı konuk edecek. Zorlu maçın yayın bilgileri aratılıyor. İşte detaylar...
CREMONESE-SPEZIA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Cremonese'nin sahasında Spezia'yı konuk edeceği maç TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
CREMONESE-SPEZIA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Cremonese: Carnesecchi; Sernicola, Vasquez, Lochoshvili, Valeri; Meite, Castagnetti, Galdames; Buonaiuto; Afena-Gyan, Okereke
Spezia: Dragowski; Amian, Wisniewski, Nikolaou, Bastoni; Bourabia, Ekdal, Agudelo; Verde, Shomurodov, Gyasi