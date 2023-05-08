Sassuolo 1-1 Bologna (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Serie A'nın 34. haftasında Sassuolo ile Bologna kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele 1-1'lik beraberlik ile sona erdi. Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 08.05.2023- 23:55 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023- 23:57
Zorlu mücadele 1-1'lik beraberlik ile sona erdi. Karşılaşmanın ilk golünü ev sahibi Sassuolo adına 15. dakikada Domenico Berardi kaydetti. Bologna'nın golü ise 42. dakikada Nicolas Dominguez'den geldi. Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonuçla birlikte Sassuolo 44, Bologna ise 46 puana yükseldi.