Erman Toroğlu'nun Merkez Hakem Kurulu ile ilgili söylediği sözler, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İki gözlemci arasında yaşananları anlatan Toroğlu, "Bir büyük takımın maçından sonra gözlemcinin birisi, diğerini arayıp 3 tane siyah beyaz hata olduğunu ve düşük puan vereceğini söylüyor. Diğeri ise kendi notunun yüksek olacağını belirtip sonra MHK Başkanı Lale Orta'yı arayarak durumu anlatıyor.
Erman Toroğlu'nun iddiası TFF'yi harekete geçirdi!
Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, flaş bir iddiada bulundu. Toroğlu'nun, Merkez Hakem Kurulu ile ilgili söylediği sözler kamuoyunda tartışma konusu oldu. Toroğlu'nun yaptığı açıklamalardan sonra TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Toroğlu'dan belgeleri talep etti. TFF soruşturma açacak. İşte haberin detayları...
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 08.05.2023- 06:40
Orta ise düşük puan verecek olan gözlemciyi arayıp 'puanını yükselt' talimatı veriyor. 'Yapamam' diyen gözlemciye bir daha maç vermiyorlar. Bunlar ligi dizayn ediyorlar. Sen kimsin Lale Orta bunları yapabiliyorsun? Eğer TFF Başkanı isterse ona belgeleri verebilirim" ifadelerini kullanmıştı.
BAŞKAN MEHMET BÜYÜKEKŞİ BİLGİ İSTEDİ
Gündeme bomba gibi düşen bu sözler sonrası Sabah'da yer alan habere göre Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti. TFF'nin konuyla ilgili bir soruşturma başlatacağı öğrenildi. Ayrıca Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, MHK Başkanı Lale Orta'dan kendisine bu iddialarla ilgili detaylı olarak bilgi vermesini istediği kaydedildi.