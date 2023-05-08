BAŞKAN MEHMET BÜYÜKEKŞİ BİLGİ İSTEDİ

Gündeme bomba gibi düşen bu sözler sonrası Sabah'da yer alan habere göre Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti. TFF'nin konuyla ilgili bir soruşturma başlatacağı öğrenildi. Ayrıca Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, MHK Başkanı Lale Orta'dan kendisine bu iddialarla ilgili detaylı olarak bilgi vermesini istediği kaydedildi.