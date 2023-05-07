TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı! "Yabancı sayısı..."

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Seneye Süper Lig'de yabancı kuralı nasıl işlenecek onunla ilgili çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah açıklayacağız. Kulüplerimizde de toplantılar yapıyoruz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2023- 15:38 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023- 15:39