İngiltere Premier Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Nottingham Forest ile Southampton kozlarını paylaştı. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi ev sahibi 4-3'lük skorla kazandı.

Nottingham'a galibiyeti getiren golleri Taiwo Awoniyi (2), Morgan Gibbs-White (p) ve Danilo kaydetti. Konuk takımın golleri ise Carlos Alcaraz, Lyanco ve James Ward-Prowse'den (p) geldi.

Bu sonucun ardından Nottingham kritik bir 3 puanın sahibi oldu ve 33 puana yükseldi. Southampton ise 24 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Nottingham deplasmanda Chelsea'ye konuk olacak. Southampton ise sahasında Fulham'ı ağırlayacak.