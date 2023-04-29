Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Schalke sahasında Werder Bremen'i konuk edecek. VELTINS Stadyumu'nda oynanacak zorlu maçta hakem Bastian Dankert düdük çalacak.
Müsabaka öncesi Schalke 04'ün 24 puanı var. Werder Bremen'in ise 35 puanı bulunuyor.
SCHALKE 04 - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Schalke ile Werder Bremen'in karşı karşıya geleceği müsabaka saat 19.30'da başlayacak ve BeIN Sports 4 ekranlarından naklen yayınlanacak.