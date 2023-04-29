Schalke 04 - Werder Bremen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Schalke 04 ile Werder Bremen karşı karşıya gelecek. İki takım da mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor. Peki Schalke 04 - Werder Bremen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Schalke sahasında Werder Bremen'i konuk edecek. VELTINS Stadyumu'nda oynanacak zorlu maçta hakem Bastian Dankert düdük çalacak.

Müsabaka öncesi Schalke 04'ün 24 puanı var. Werder Bremen'in ise 35 puanı bulunuyor.

SCHALKE 04 - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Schalke ile Werder Bremen'in karşı karşıya geleceği müsabaka saat 19.30'da başlayacak ve BeIN Sports 4 ekranlarından naklen yayınlanacak.