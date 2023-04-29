Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Stuttgart sahasında Mönchengladbach'ı konuk edecek. Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak zorlu maçta hakem Tobias Welz düdük çalacak.
Müsabaka öncesi Stuttgart'ın 25 puanı var. Mönchengladbach'ın ise 36 puanı bulunuyor.
STUTTGART - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Stuttgart ile Mönchengladbach'ın karşı karşıya geleceği müsabaka 16.30'da başlayacak ve beIN Sports Tod TV ekranlarından naklen yayınlanacak.