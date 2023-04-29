Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 30. haftada RB Leipzig ile Hoffenheim karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Leipzig - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. RB Leipzig ile Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leipzig-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEIPZIG - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leipzig - Hoffenheim maçı 29 Nisan Cumartesi günü saat 16:30'da BeIN MAX2 kanalında canlı yayınlanacak.