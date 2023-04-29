Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Union Berlin ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Union Berlin - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UNION BERLIN - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Union Berlin - Bayer Leverkusen maçı 29 Nisan Cumartesi günü saat 16:30'da BeIN Sports 4 kanalında canlı yayınlanacak.
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