Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor. 30. haftada Union Berlin ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Union Berlin - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Union Berlin ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Union Berlin - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UNION BERLIN - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Union Berlin - Bayer Leverkusen maçı 29 Nisan Cumartesi günü saat 16:30'da BeIN Sports 4 kanalında canlı yayınlanacak.