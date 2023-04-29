Nantes 1-5 Toulouse (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Fransa Kupası'nın sahibi Toulouse!

Fransa Kupası final maçında Nantes ile Toulouse karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Toulouse 5-1 gibi farklı bir skorla kazanarak kupanın sahibi oldu.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.04.2023- 00:21