Aston Villa - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Aston Villa sahasında Fulham'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Aston Villa - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Aston Villa ile Fulham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Aston Villa - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ASTON VILLA - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aston Villa - Fulham maçı 25 Nisan Salı günü saat 21:45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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