İspanya La Liga'nın 32. haftasında lider Barcelona sahasında Real Betis'le karşı karşıya geldi. Katalan devi rakibini 4-0 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

İspanya La Liga'nın 32. hafta karşılaşmasında lider Barcelona ile Real Betis kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

Katalan devine galibiyeti getiren golleri Andreas Christensen, Robert Lewandowski, Raphinha ve Guido Rodriguez (k.k) kaydetti.

Bu sonucun ardından Barcelona 79 puana yükseldi ve en yakın rakibi Real Madrid'le puan farkını 11'e yükseltti. 3 maçtır kazanamayan Betis ise 49 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Barcelona sahasında Osasuna'yı ağırlayacak. Betis ise Athletic Bilbao'ya konuk olacak.