Eintracht Frankfurt - Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan yayınlanacak?

Eintracht Frankfurt - Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'da 30. hafta heyecanı yaşanıyor. Eintracht Frankfurt sahasında Augsburg'u ağırlayacak. Mücadelenin yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Eintracht Frankfurt-Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yanıtı...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.04.2023- 11:30