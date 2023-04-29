Almanya Bundesliga'da 30. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Eintracht Frankfurt sahasında Augsburg'u konuk edecek. Zorlu mücadelenin yayın bilgileri aratılıyor. İşte detaylar...
EINTRACHT FRANKFURT-AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Eintracht Frankfurt'un sahasında Augsburg'u ağırlayacağı maç bugün TSİ 16.30'da başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 4'ten canlı olarak yayınlanacak.
EINTRACHT FRANKFURT-AUGSBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Eintracht Frankfurt: Trapp; Tuta, Hasebe, Lenz; Buta, Rode, Sow, Knauff; Borre, Kolo Muani, Götze
Augsburg: Koubek; Bauer, Gouweleeuw, Uduokhai; Gumny, Engels, Rexhbecaj, Pedersen; Maier, Demirovic; Berisha
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