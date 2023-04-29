Köln - Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Köln - Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'da 30. hafta heyecanı devam ediyor. Köln, evinde Freiburg'u konuk edecek. Karşılaşmanın yayın bilgileri merak ediliyor. Peki Köln-Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.04.2023- 11:30 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023- 11:30