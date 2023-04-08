Real Madrid 2-3 Villarreal (MAÇ SONUCU-ÖZET)

La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid sahasında Villarrea'e 3-2 mağlup oldu. Ligde 5. yenilgisini alan ve 59 puanda kalan Real Madrid, bir maç eksiği olan lider Barcelona'nın 12 puan gerisinde ikinci sırada kaldı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.04.2023- 00:06