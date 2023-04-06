Annecy - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Kupası

Fransa Kupası'nda heyecan devam ederken Annecy sahasında Toulouse'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Annecy - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Kupası'nda heyecan devam ederken Annecy ile Toulouse karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Annecy - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANNECY - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Annecy - Toulouse maçı 6 Nisan Perşembe günü saat 21:45'te beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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