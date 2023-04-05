Almanya Kupası'nda heyecan devam ediyor. RB Leipzig sahasında Dortmund'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, RB Leipzig - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Kupası'nda heyecan çeyrek final ile devam ediyor. RB Leipzig ile Dortmund Almanya Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, RB Leipzig - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RB LEIPZIG - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

RB Leipzig - Dortmund maçı 5 Nisan Çarşamba günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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