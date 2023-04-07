Sunderland - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Championship

İngiltere Championship'te 40. haftada Sunderland sahasında Hull City'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sunderland - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Championship'te 40. hafta maçında Sunderland ile Hull City kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sunderland - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SUNDERLAND - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sunderland - Hull City maçı 7 Nisan Cuma günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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SUNDERLAND - HULL CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sunderland

Patterson; Hume, O'Nein, Batth, Cirkin; Ekwah, Neil; Roberts, Diallo, Clarke; Gelhardt

Hull City

Darlow; Coyle, Jones, McLoughlin, Greaves; Slater, Seri; Ebiowei, Tufan, Sayyadmanesh; Estupinan