Milan - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Milan sahasında Empoli'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Milan - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 29. haftada Milan ile Empoli karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milan - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN - EMPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan - Empoli maçı 7 Nisan Cuma günü saat 22.00'de S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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MILAN - EMPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Milan

Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Diaz, Giroud, Leao

Empoli

Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Bandinelli, Marin, Akpa Akpro; Baldanzi; Piccoli, Caputo