Altınordu Futbol Kulübü'nün "Dünya İzmir'de Buluşuyor" mottosuyla başlattığı U12 İzmir Cup, Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde gerçekleşecek turnuvaya 22 ülkeden 72 takım ve yaklaşık bin 500 sporcu katılacak. Detaylar...
U12 İZMİR CUP NE ZAMAN?
7-9 Nisan'da düzenleyeceği Uluslararası U12 İzmir Cup'ta heyecan yeniden başlıyor. 7-8-9 Nisan tarihlerinde Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde gerçekleşecek turnuvaya 22 ülkeden 72 takım ve yaklaşık bin 500 sporcu katılacak.
HANGİ TAKIMLAR KAZANACAK?
Altınordu'nun düzenlediği U12 İzmir Cup'a katılacak olan devler belli oldu. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'un yanı sıra Bayern Münih, Athletic Bilbao, Juventus, PSG, Ajax, Porto gibi tanınmış kulüpler yer alacak.
GELİRLER DEPREMZEDELERE
Tüm A Takım futbolcularının imzaladığı 72 takımın 72 forması turnuvanın ardından elde edilen gelir depremzedelere bağışlanacak.