U12 İzmir Cup CANLI İZLE | U12 İzmir Cup ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

U12 İzmir Cup CANLI İZLE | U12 İzmir Cup ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

“Dünya İzmir’de Buluşuyor” sloganıyla Altınordu Futbol Kulübü tarafından başlatılan U12 İzmir Cup'a, 22 ülkeden 72 takım katılacak ve 500 sporcuya ev sahipliği yapacak.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.04.2023- 12:03 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023- 12:54