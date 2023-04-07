Salernitana - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Salernitana sahasında Inter'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Salernitana - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 29. haftada Salernitana ile Inter karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Salernitana - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SALERNİTANA - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Salernitana - Inter maçı 7 Nisan Cuma günü saat 18.00'de S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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SALERNİTANA - INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Salernitana

Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Sambia, Bohinen, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek

Inter

Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Lukaku