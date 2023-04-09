İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Liverpool ile Arsenal kozlarını paylaştı. Mücadele karşılıklı gollerle 2-2 tamamlandı.



Arsenal, 8. dakikada Gabriel Martinelli öne geçti. Martinelli, 28'de asisti yaptı ve Gabriel Jesus farkı ikiye çıkarttı.



Liverpool, 42. dakikada Muhammed Salah ile farkı 1'e indirerek soyunma odasına gitti. Roberto Firmino, 87. dakikada skora eşitliği getirdi.

Anfield Road'daki 6 maçlık mağlubiyet serisini kıran ancak 7 maçlık galibiyet serisi sona eren Arsenal, puanını 73'e yükseltti ve 1 maç fazlasıyla takipçisi Manchester City ile olan farkı 6'ya çıkardı.



Kazanamadığı son 4 lig maçında 2. beraberliği alan Liverpool, puanını 44 yaptı ve UEFA Şampiyonlar Ligi bileti anlamına gelen 4. sıranın 12 puan uzağında kaldı.