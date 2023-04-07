Lecce - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Lecce sahasında Napoli'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Lecce - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 29. haftada Lecce ile Napoli karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lecce - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LECCE - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lecce - Napoli maçı 7 Nisan Cuma günü saat 20.00'de S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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LECCE - NAPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lecce

Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Ceesay, Di Francesco

Napoli

Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia