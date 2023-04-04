Almanya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bayern Münih sahasında Freiburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Bayern Münih - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Kupası'nda heyecan çeyrek final ile devam ediyor. Eintracht Frankfurt ile Union Berlin Almanya Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH - FREİBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayern Münih - Freiburg maçı 4 Nisan Salı günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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