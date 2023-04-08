Udinese 2-2 Monza | MAÇ SONUCU - ÖZET

İtalya Serie A'da 29. hafta maçında Monza deplasmanda Udinese ile 2-2 berabere kaldı Bu sonucun ardından Udinese puanını 39'a yükseltirken, Monza ise puanını 35'e çıkardı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.04.2023- 15:38 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023- 15:44