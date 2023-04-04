Almanya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Eintracht Frankfurt sahasında Union Berlin'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Kupası'nda heyecan çeyrek final ile devam ediyor. Eintracht Frankfurt ile Union Berlin Almanya Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EİNTRACHT FRANKFURT - UNİON BERLİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eintracht Frankfurt - Union Berlin maçı 4 Nisan Salı günü saat 19:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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