Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İsveç sahasında Azerbaycan'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İsveç - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İsveç - Azerbaycan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İsveç ile Azerbaycan kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İsveç - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSVEÇ - AZERBAYCAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İsveç - Azerbaycan maçı 27 Mart Pazartesi günü saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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