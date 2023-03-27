Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Avusturya sahsında Estonya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Avusturya - Estonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avusturya - Estonya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Avusturya ile Estonya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Avusturya - Estonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AVUSTURYA - ESTONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Avusturya - Estonya maçı 27 Mart Pazartesi günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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