Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Moldova sahasında Çekya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Moldova - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Moldova - Çekya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Moldova ile Çekya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Moldova - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MOLDOVA - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Moldova - Çekya maçı 27 Mart Pazartesi günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

👊🏼2.5 DAKİKADA KARIN SIKILAŞTIRMA HAREKETİ|İZLE