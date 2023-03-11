Leeds United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leeds United sahasında Brighton'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Leeds United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leeds United ile Brighton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leeds United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEEDS UNITED - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leeds United - Brighton maçı 11 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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LEEDS UNITED - BRIGHTON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leeds United

Meslier; Ayling, Koch, Wober, Firpo; Adams, McKennie; Summerville, Aaronson, Gnonto; Rutter

Brighton

Steele; Veltman, Dunk, Webster, Estupinan; Caicedo, Gross; March, Mac Allister, Mitoma; Ferguson