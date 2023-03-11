Everton - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton sahasında Brentford'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Everton - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton ile Brentford karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Everton - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EVERTON - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Everton - Brentford maçı 11 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 2'de canlı yayınlanacak.

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EVERTON - BRENTFORD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Everton

Pickford; Coleman, Keane, Tarkowski, Godfrey; Iwobi, Gueye, Onana, Doucoure, McNeil; Gray

Brentford

Raya; Roerslev, Ajer, Pinnock, Mee, Henry; Norgaard, Jensen, Janelt; Mbeumo, Toney