Leicester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Leicester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leicester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEICESTER CITY - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leicester City - Chelsea maçı 11 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 1'de canlı yayınlanacak.

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LEICESTER CITY - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leicester City

Ward; Pereira, Souttar, Faes, Castagne; Tete, Ndidi, Dewsbury-Hall, Maddison; Daka, Iheanacho

Chelsea

Kepa; Badiashile, Koulibaly, Fofana; Loftus-Cheek, Kovacic, Fernandez, Chilwell; Mudryk, Havertz, Felix