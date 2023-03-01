Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin yarattığı yaraları sarmak adına futbol camiasını bir araya getiriyor. Omuz Omuza isimli bağış kampanyası'nda kulüp başkanları, futbolcular, teknik direktörler ve spor camiasının önde gelen isimleri yer alacak. Peki, Omuz Omuza deprem yardım kampanyası canlı hangi kanalda? Saat kaçta?

TFF 1 Mart'ta futbol camiasını bir araya getiriyor. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yardım kampanyaları sürerken, futbol camiası da ortak canlı yayında bir araya gelecek. A Spor ekranlarında da yayınlanacak olan kampanya ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, TFF futbol camiası bağış yayını ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Omuz Omuza bağış kampanyası 1 Mart canlı yayın izle A Spor

OMUZ OMUZA BAĞIŞ KAMPANYASI 1 MART CANLI YAYIN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yapılan açıklamaya göre, 1 Mart Çarşamba günü BeIN Sports stüdyolarında gerçekleştirilecek etkinlik, spor kanallarından ortak yayımlanacak. A Spor'dan da yayınlanacak olan kampanya 1 Mart Çarşamba günü saat 20:00'de canlı yayınlanacak ve 01.00'a kadar devam edecek. Spor dünyasından önemli isimlerden de destek mesajlarının beklendiği organizasyonun detayları haberimizde yer alacak.

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