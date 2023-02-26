Milan - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 24. haftasında Milan ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Milan - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 24. haftada Milan ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milan - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan - Atalanta maçı 26 Şubat Pazar günü saat 22.45'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

MILAN - ATALANTA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Milan

Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Hernandez; Diaz, Leao; Giroud

Atalanta

Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Ederson, Maehle; Lookman, Hojlund

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