Udinese - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 24. haftasında Udinese ile Spezia karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Udinese - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 24. haftada Udinese ile Spezia karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Udinese - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UDINESE - SPEZIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Udinese - Spezia maçı 26 Şubat Pazar günü saat 20.00'da S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

UDINESE - SPEZIA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Udinese

Silvestri; Ebosele, Becao, Masina; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Thauvin, Beto

Spezia

Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Reca; Bourabia, Ekdal; Verde, Agudelo, Gyasi; Shomurodov

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