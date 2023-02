Manchester United'ın sahibi olan Glazer ailesi, kulübü bir süre önce satma kararı almıştı. Kırmızı Şeytanlar için şu ana kadar 2 teklif geldi. Glazer ailesi kulübün değerini açıkladı.



The Guardian'da yer alan habere göre; Katar Şeyhi Tamim bin Hamad Al Thani, Nine Two Vakfı aracılığıyla bir teklif sundu. Ardından, İngiltere'nin zengin kişisi olan Ineos'un sahibi Sir Jim Rattclife de bir teklif sundu.



Thani ve Sir Jim Ratcliffe'in tekliflerinin 5.15 milyar euro (102.5 milyar TL) civarında olduğu, kulüpte hissesi olan Glazer ailesi'nin altı üyesinin ise 6.83 milyar euro (136.56 milyar TL) fiyat belirlediği kaydedildi.



Glazer ailesi'nin gelen üst üste galibiyetler, Barcelona karşısında turun geçilmesi ve 6 yıl sonra bir kupanın kazanılması sonrası fiyat yükselttiği, kulübü satma konusunda da kararsız olduğu da vurgulandı.