Lazio 1-0 Sampdoria | MAÇ SONUCU - ÖZET
Lazio, sahasında Sampdoria ile İtalya Serie A'nın 24. haftasında karşı karşıya geldi. Başkent ekibi rakibini Luis Alberto'nun golüyle 1-0 mağlup etti.
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Yayın Tarihi: 28.02.2023- 01:07
Karşılaşmada Maurizio Sarri'nin ekibine galibiyeti getiren golü 80. dakikada Luis Alberto attı.
Sampdoria'da Emirhan İlkhan, 72. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Lazio, 45 puana yükseldi. Sampdoria, 11 puanda kaldı.
Lazio, ligin bir sonraki haftasında lider Napoli deplasmanına konuk olacak. Sampdoria sahasında Salernitana'yı ağırlayacak.