2022 FIFA En İyiler (The Best) ödül töreni bugün Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlendi.
FIFA yılın en iyi futbolcusu ve en iyi ilk 11'i açıklandı!
FIFA En İyiler Ödül töreni gecesi Paris'te gerçekleşti. Törende, FIFA en iyi futbolcu ve FIFA en iyi 11 açıklandı. İlk 11'de Cristiano Ronaldo yer almadı. İşte Messi, Mbappe, Benzema, De Bruyne'nin ödül aldığı gecenin özeti...
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Yayın Tarihi: 28.02.2023- 00:51 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023- 00:56
FIFA YILIN EN İYİ KADIN KALECİSİ - MARY EARPS
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