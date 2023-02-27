FIFA yılın en iyi futbolcusu ve en iyi ilk 11'i açıklandı!

FIFA yılın en iyi futbolcusu ve en iyi ilk 11'i açıklandı!

FIFA En İyiler Ödül töreni gecesi Paris'te gerçekleşti. Törende, FIFA en iyi futbolcu ve FIFA en iyi 11 açıklandı. İlk 11'de Cristiano Ronaldo yer almadı. İşte Messi, Mbappe, Benzema, De Bruyne'nin ödül aldığı gecenin özeti...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.02.2023- 00:51 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023- 00:56