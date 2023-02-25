Leeds United - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leeds United sahasında Southampton'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Leeds United - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leeds United ile Southampton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leeds United - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEEDS UNITED - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leeds United - Southampton maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS MAX 1'de canlı yayınlanacak.

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LEEDS UNITED - SOUTHAMPTON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leeds United

Meslier; Kristensen, Koch, Cooper, Firpo; Adams, McKennie; Summerville, Aaronson, Gnonto; Bamford

Southampton

Bazunu; Maitland-Niles, Bednarek, Bella-Kotchap, Perraud; S. Armstrong, Ward-Prowse, Lavia, Elyounoussi; Sulemana, Onuachu