Salernitana - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 24. haftasında Salernitana ile Monza karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Salernitana - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 24. haftada Salernitana ile Monza karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Salernitana - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SALERNITANA - MONZA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Salernitana - Monza 26 Şubat Pazar günü saat 17.00'de S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

SALERNITANA - MONZA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Salernitana

Sepe; Lovato, Daniliuc, Pirola; Candreva, Coulibaly, Crnigoj, Bradaric; Bonazzoli, Valencia; Piatek

Monza

Gregorio; Santos, Mari, Izzo; Ciurria, Rovella, Pessina, Carboni; Caprari, Mota; Petagna

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