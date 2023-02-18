Serie A'nın 23. haftasında Inter ile Udinese kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, rakibini 20. dakikada Romelu Lukaku (p), 73. dakikada Henrik Mkhitaryan ve 89. dakikada Lautaro Martinez'in attığı gollerle 3-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Konuk ekibin tek golü ise 43. dakikada Sandi Lovric'ten geldi.

HAKAN ÇALHANOĞLU 66'DA GİRDİ

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yedek kulübesinde başladığı mücadelenin 66. dakikasında oyuna dahil oldu.

Inter bu sonuçla puanını 47'ye yükseltti. Udinese ise 30 puanda kaldı.